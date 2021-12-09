Из горящего дома на набережной Фонтанки эвакуировали шестерых

В четырехкомнатной квартире, в комнате площадью 12 "квадратов" полыхала обстановка на площади 5 "квадратов".

В Адмиралтейском районе днем 24 июня произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на набережной реки Фонтанки, 96, поступила на пульт спасателей в 17:02. В четырехкомнатной квартире, в комнате площадью 12 "квадратов" полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". Огонь потушили в 17:28.

Из опасной зоны эвакуировали шесть человек, сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 17 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV