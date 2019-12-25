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На набережной Обводного канала снова загорелся "Красный треугольник"
Сегодня, 11:39
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На набережной Обводного канала снова загорелся "Красный треугольник"

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Промышленное здание тушили 17 пожарных и четыре спецмашины. Спасатели боролись с огнем в течение 42 минут. 

В Адмиралтейском районе произошел пожар на территории промышленного комплекса "Красный треугольник". Объект находится на набережной Обводного канала. Там вспыхнуло чердачное помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На место случившегося прибыли спасатели. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:29. Пламя охватило 10 квадратных метров. Промышленное здание тушили 17 пожарных и четыре спецмашины. Спасатели боролись с огнем в течение 42 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. Отметим, что в здании проводится капитальный ремонт. 

Ранее мы писали, что на Пискарёвском проспекте из горящего дома эвакуировали 20 человек.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

 

Теги: горело здание, красный треугольник, мчс, набережная обводного канала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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