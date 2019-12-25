На Пискарёвском проспекте из горящего дома эвакуировали 20 человек

Там полыхали кухня и коридор в "двушке".

Сегодня, 24 июня, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Пискаревском проспекте в доме № 39 горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера 07:29. Там происходило горение на кухне и в коридоре на общей площади 12 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. В 08:02 пожар был ликвидирован. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в ночном пожаре в Парголово погиб мужчина.

Фото: Piter.tv