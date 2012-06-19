В ночном пожаре в Парголово погиб мужчина

В одноэтажном частном жилом доме размером 6х6 метров горело на всей площади.

Ночью 23 июня в Выборгском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о произошедшем в Парголово на Колхозной улице поступила на пульт спасателей в 03:03. В одноэтажном частном жилом доме размером 6х6 метров горело на всей площади. С огнем справились к 05:20. На месте пожара обнаружили погибшего мужчину.

К ликвидации возгорания привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Малой Горской улице сгорели два сарая.

Фото: Piter.TV