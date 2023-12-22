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В квартирном пожаре в Парголово пострадал мужчина
Сегодня, 22:40
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В квартирном пожаре в Парголово пострадал мужчина

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В квартире-студии полыхали постельные принадлежности на площади 3 "квадрата".

В Выборгском районе сегодня, 18 марта, произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в поселке Парголово на улице Заречной, 19к, поступила на пульт спасателей в 17:30. В квартире-студии полыхали постельные принадлежности на площади 3 "квадрата". К 18:01 огонь потушили 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Во время пожара пострадал мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Омской из горящего дома эвакуировали 12 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар в парголово, пострадал в пожаре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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