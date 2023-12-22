На Омской из горящего дома эвакуировали 12 человек

Пламя охватило девять "квадратов". На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В Приморском районе сегодня, 18 марта, произошел пожар. На Омской улице в доме № 26 вспыхнули "двушка" и балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:42. Пламя охватило девять "квадратов". На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Из здания эвакуировали 12 человек. Пожар потушили в 11:13.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv