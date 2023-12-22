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На проспекте Художников горел мусор в жилом доме
Сегодня, 9:29
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На проспекте Художников горел мусор в жилом доме

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Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожар потушили.

В Выборгском районе в ночь на 18 марта произошел пожар. На проспекте Художников в доме 22, корпус 2, на техническом этаже вспыхнул мусор. Огонь распространился по площади два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:14. Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожарные потушили огонь в 05:38.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге спасают двухмесячного младенца после обрезания на дому.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожарные, проспект художников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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