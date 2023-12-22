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При квартирном пожаре в Парголово эвакуировали 20 человек
Сегодня, 19:08
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При квартирном пожаре в Парголово эвакуировали 20 человек

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В доме 107к7 по улице Первого Мая в Парголово 22 января произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила спасателям в 17:19. В комнате площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на площади 6 "квадратов". К 18:16 огонь потушили.

С этажей выше эвакуировали 20 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. 

К ликвидации пожара привлекались 15 специалистов личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на терминале "Новатэк" завершено тушение пожара.

Фото: Telegram / Парголово

Теги: пожар в парголово, эвакуировали людей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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