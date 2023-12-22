На терминале "Новатэк" завершено тушение пожара

Ночью в воскресенье на химическом терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга произошёл пожар.

Возгорание на терминале "Новатэк" в Усть-Луге полностью ликвидировано. Об этом сообщил в социальных сетях сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский.

Напомним, ночью в воскресенье на химическом терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга произошёл пожар. В Кингисеппском районе из-за возгорания был введён режим повышенной готовности.

По данным СМИ, возгорание возникло в результате серии взрывов. Очевидцы утверждают, что незадолго до происшествия заметили в небе беспилотники. В "Новатэке" косвенно подтвердили эту информацию, назвав причину возгорания "следствием внешнего воздействия". Из-за пожара пострадали одна цистерна объемом 100 кубических метров и насос по перекачке сжиженного природного газа.

Фото: ВКонтакте/ Юрий Запалатский