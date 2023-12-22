В Ленобласти произошёл пожар в морском порту Усть-Луга

Терминал компании "Новатэк" загорелся минувшей ночью

Минувшей ночью в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга произошёл пожар. Из-за этого в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Всё произошло около трёх часов ночи воскресенья, 21 января. Персонал предприятия сумели вовремя эвакуировать.

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Ответственные специалисты администрации Ленобласти по моему поручению выехали на место." Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

По состоянию на 8:30 ещё сохраняется участок открытого горения, отмечают в ТАСС. Сейчас пожар локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров.

Ранее стало известно, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован.

Видео: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко