В Ленобласти произошёл пожар в морском порту Усть-Луга

Минувшей ночью в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга произошёл пожар. Из-за этого в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Всё произошло около трёх часов ночи воскресенья, 21 января. Персонал предприятия сумели вовремя эвакуировать.
"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Ответственные специалисты администрации Ленобласти по моему поручению выехали на место."
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
По состоянию на 8:30 ещё сохраняется участок открытого горения, отмечают в ТАСС. Сейчас пожар локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров.
Ранее стало известно, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован.
Видео: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Да ничего страшного , это только начало . Жители Белгорода привыкли же к обстрелам . За то в Сочи огромный гольф - клуб круглосуточный строят . Эта война для народа , а остальные барыши подсчитывают .