  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:29
199
ksbond Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти произошёл пожар в морском порту Усть-Луга

0 1

Терминал компании "Новатэк" загорелся минувшей ночью

Минувшей ночью в терминале  "Новатэка" в порту Усть-Луга произошёл пожар. Из-за этого в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Всё произошло около трёх часов ночи воскресенья, 21 января. Персонал предприятия сумели вовремя эвакуировать.

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Ответственные специалисты администрации Ленобласти по моему поручению выехали на место."

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

По состоянию на 8:30 ещё сохраняется участок открытого горения, отмечают в ТАСС. Сейчас пожар локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров.

Ранее стало известно, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован.

Видео: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Теги: новатек, пожар кингисепп, порт усть-луга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Щелконогов Игорь
Сегодня 10:06

Да ничего страшного , это только начало . Жители Белгорода привыкли же к обстрелам . За то в Сочи огромный гольф - клуб круглосуточный строят . Эта война для народа , а остальные барыши подсчитывают .

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии