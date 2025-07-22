В порту Усть-Луга усилен экологический контроль после прокурорской проверки

Выяснилось, что на некоторых объектах недостаточно эффективно использовались защитные меры против распространения угольной пыли.

Порт Усть-Луга принял повышенные меры экологической безопасности после визита Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, связанного с обращениями жителей Кингисеппского района, жаловавшихся на ухудшение состояния окружающей среды вблизи угольных терминалов.

Владимиров лично побывал на территории порта, изучил участки погрузочно-разгрузочных работ с углём, ознакомился с работой установок по подавлению пыли и обсудил актуальные вопросы с представителями администрации и руководства порта. Особое внимание уделялось вопросам экологической безопасности и предотвращению вредных выбросов.

Прокуратура сообщила, что в ходе рабочей встречи рассматривались вопросы обеспечения транспортной безопасности, эксплуатации береговых сооружений и реализация конкретных мер по исправлению обнаруженных нарушений.

Выяснилось, что на некоторых объектах недостаточно эффективно использовались защитные меры против распространения угольной пыли. По итогам проверки Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин внёс руководителям семи углеперевалочных комплексов официальные предписания с рекомендациями устранить выявленные недостатки.

Ранее мы сообщили о том, что ребенок получил травму ноги при столкновении прогулочных теплоходов на Фонтанке.

Видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура (Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин)