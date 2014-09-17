Ребенок получил травму ноги при столкновении прогулочных теплоходов на Фонтанке

Следственными органами начата процедура проверки соблюдения установленных норм безопасности передвижения и эксплуатации плавсредств.

Столкновение двух пассажирских судов произошло 13 июля в центре Петербурга на реке Фонтанке, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (ЗМСУТ) СК России.

Выяснилось, что одно из судов совершало маневр поворота, когда было внезапно атаковано другим судном меньших размеров. В результате удара на борту одного из кораблей оказался травмирован ребенок, получивший повреждение ноги. Медицинская бригада оперативно прибыла на место инцидента и оказала ребенку первую медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия.

Следственными органами начата процедура проверки соблюдения установленных норм безопасности передвижения и эксплуатации плавсредств. Ведется работа по установлению всех деталей аварии и факторов, способствовавших её возникновению.

Кроме того, транспортная прокуратура Северо-Западного округа также проводит собственную проверку происшествия. Предварительно известно, что инцидент произошел возле дома номер 36 на набережной реки Фонтанка между двумя теплоходами — "Меркурий 5" и "Кронверк".

Ранее мы сообщили о том, что петербургскими транспортными полицейскими установлен 14-летний зацепер.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура