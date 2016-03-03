Иностранное судно навалилось на причальную стенку в порту Усть-Луга

В результате происшествия пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не случилось.

По факту навала иностранной баржи на причальную стенку в порту Усть-Луга в Ленобласти проводится проверка. Об этом сообщили 12 июня в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.

Сегодня днем в дежурную часть линейного отдела МВД России по Петербургу на водном транспорте поступила информация о том, что в порту Усть-Луга при швартовке произошел навал судна на стенку причала.

В ходе выезда на место происшествия транспортными полицейскими предварительно установлено, что во время швартовки иностранное судно совершило навал на причальную стенку. Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу

В результате происшествия пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не случилось. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу