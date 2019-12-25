В Пулково бизнес-джет столкнулся с пассажирским самолетом

ЧП произошло во время буксировки.

В субботу, 8 июня, в петербургском аэропорту Пулково произошло ЧП. Частный бизнес-джет задел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который находился на стоянке. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

Частное воздушное судно во время буксировки, которая проводилась сотрудником аэропорта, задело самолет SSJ-100. Повреждения обоих бортов незначительные. Пострадавших нет. пресс-служба аэропорта Пулково

Отмечается, что аэропорт оказывает всю необходимую техническую поддержку. Вылет бизнес-джета будет обеспечен в кратчайшие сроки, а по факту ЧП будет проводиться внутренняя проверка. Сам же аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет авиакомпании Smartavia рейсом из Петербурга в Москву совершил вынужденную посадку.

Фото: Piter.TV