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В Оклахоме баржа врезалась в мост

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Информации о пострадавших не поступало.

В Оклахоме баржа врезалась в мост. Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной службы полиции.

Инцидент произошел на реке Арканзас. Движение по шоссе US-59 к югу от города Саллисо у водохранилища Керра полностью остановлено. Информации о пострадавших не поступало.

Позже в минтрансе Оклахомы сообщили,  что после осмотра инженерами конструкции моста движение по шоссе было вновь открыто.

Ранее в США раскрыли дальнейшую судьбу рухнувшего моста в Балтиморе.

Видео: foxnews.com

Теги: баржа, мост, оклахома, столкновение
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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