Информации о пострадавших не поступало.

В Оклахоме баржа врезалась в мост. Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной службы полиции.

Инцидент произошел на реке Арканзас. Движение по шоссе US-59 к югу от города Саллисо у водохранилища Керра полностью остановлено. Информации о пострадавших не поступало.

Позже в минтрансе Оклахомы сообщили, что после осмотра инженерами конструкции моста движение по шоссе было вновь открыто.

Ранее в США раскрыли дальнейшую судьбу рухнувшего моста в Балтиморе.

Видео: foxnews.com