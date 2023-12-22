В Оклахоме баржа врезалась в мост. Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной службы полиции.
Инцидент произошел на реке Арканзас. Движение по шоссе US-59 к югу от города Саллисо у водохранилища Керра полностью остановлено. Информации о пострадавших не поступало.
Позже в минтрансе Оклахомы сообщили, что после осмотра инженерами конструкции моста движение по шоссе было вновь открыто.
Ранее в США раскрыли дальнейшую судьбу рухнувшего моста в Балтиморе.
Видео: foxnews.com
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