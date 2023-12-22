В США раскрыли дальнейшую судьбу рухнувшего моста в Балтиморе

Вес Мур не смог назвать сроки восстановления работы переправы.

Губернатор американского штата Мэриленд Вес Мур объявил на пресс-конференции местным журналистам о планах властей по восстановлению автомобильного моста, который недавно рухнул при столкновении с морским судном. В результате сейчас конструкция заблокировала морской порт города Балтимора – один их крупнейших объектов, расположенных на восточном побережье страны. Чиновник выступил перед СМИ с очередным отчетом о ходе проводимых работ. Однако спикер вновь не обозначил ни сроков завершения мероприятий, ни общей суммы затрат, необходимых на данные нужды.

Нам нужно расчистить канал и восстановить движение судов, поскольку здоровье мэрилендской и национальной экономик зависит от этого. Нам нужно построить заново мост Фрэнсиса Скотта Ки... Эта работа займет не часы, не дни, не недели. Нам предстоит длинный путь. Мы осознаем это и готовимся. Вес Мур, губернатор штата

Вес Мур подчеркнул, что Балтимор является крупнейшим портом в США с точки зрения перевалки транспортных средств и сельскохозяйственного оборудования. Другими приоритетными задачами администрации глава штата назвал обнаружение тел шести погибших, а также помощь всем тем, кого затронул кризис. В частности, речь идет о потенциально восьми тысячах сотрудников докеров балтиморского порта.

В штате Мэриленд обрушился мост.

Фото и видео: YouTube / Governor Wes Moore