В штате Мэриленд обрушился мост

Сообщается, что грузовое судно врезалось в опору моста.

В штате Мэриленд обрушился автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта. Об этом сообщил телеканал Fox Baltimore.

Инцидент произошел в ночь на 26 марта в городе Балтимор. Сообщается, что грузовое судно врезалось в опору моста. В результате столкновения конструкция рухнула в реку Патапско. Также сообщается, что несколько машин упали в воду. На место выехали экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

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Видео: foxbaltimore.com