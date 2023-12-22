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В штате Мэриленд обрушился мост

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Сообщается, что грузовое судно врезалось в опору моста.

В штате Мэриленд обрушился автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта. Об этом сообщил телеканал Fox Baltimore.

Инцидент произошел в ночь на 26 марта в городе Балтимор. Сообщается, что грузовое судно врезалось в опору моста. В результате столкновения конструкция рухнула в реку Патапско. Также сообщается, что несколько машин упали в воду. На место выехали экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, что в США испытали "сверхзвуковой" гражданский самолет XB-1.

Видео: foxbaltimore.com

Теги: балтимор, мост, мэриленд, обрушение
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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