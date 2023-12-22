В США испытали "сверхзвуковой" гражданский самолет XB-1

Прототип набрал максимальную высоту 2170 метров, развил скорость до 455 км/ч и приземлился на аэродром.

Авиационный стартап Boom Supersonic провел испытание прототипа "сверхзвукового" гражданского самолета XB-1. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Испытания провели 21 марта. Прототип набрал максимальную высоту 2170 метров, развил скорость до 455 км/ч и приземлился на аэродром. Основная цель Boom Supersonic заключается в создании первого коммерческого сверхзвукового пассажирского самолета. По словам главы компании Блейка Шолля, запуск XB-1 является важнейшей вехой в истории компании. Он подчеркнул, что прототипу предстоит еще порядка 15 испытательных вылетов, прежде чем самолёт в конце концов преодолеет звуковой барьер.

Ранее мы сообщали, что опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года.

Видео: YouTube / Boom Supersonic