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В США испытали "сверхзвуковой" гражданский самолет XB-1

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Прототип набрал максимальную высоту 2170 метров, развил скорость до 455 км/ч и приземлился на аэродром.

Авиационный стартап Boom Supersonic провел испытание прототипа "сверхзвукового" гражданского самолета XB-1. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Испытания провели 21 марта. Прототип набрал максимальную высоту 2170 метров, развил скорость до 455 км/ч и приземлился на аэродром. Основная цель Boom Supersonic заключается в создании первого коммерческого сверхзвукового пассажирского самолета. По словам главы компании Блейка Шолля, запуск XB-1 является важнейшей вехой в истории компании. Он подчеркнул, что прототипу предстоит еще порядка 15 испытательных вылетов, прежде чем самолёт в конце концов преодолеет звуковой барьер.

Ранее мы сообщали, что опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года.

Видео: YouTube / Boom Supersonic

Теги: xb 1, испытание, сверхзвуковой самолет, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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