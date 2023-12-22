Опытный образец транспортника Ил-212 планируется создать к концу 2026 года

Сергей Шойгу оценил характеристики нового борта.

Опытный образец российского нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-212 с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года. Соответствующее заявление сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу, выступая на селекторном заседании коллегии. Чиновник уточнил, что указанное воздушное судно будет обладать турбореактивными отечественными двигателями ПД-8. Борт заменит собой устаревающие модели Ан-26 и Ан-27. Модернизированный самолет обладает улучшенными характеристиками по грузоподъемности, дальности полета. Дополнительно разработчики упростили заправку топливом и обслуживание.

Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Глава профильного ведомства добавил, что самолёт сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, эксплуатироваться в сложных условиях арктических широт.

В России созданы два новых военных округа из-за угрозы со стороны НАТО.

Фото и видео: Минобороны России