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В России созданы два новых военных округа из-за угрозы со стороны НАТО
Сегодня, 12:53
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В России созданы два новых военных округа из-за угрозы со стороны НАТО

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Сергей Шойгу объявил о создании ЛВО и МВО.

На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи государственных границ, а также расширения Североатлантического альянса за счет встцупления туда Швеции и Финляндии, командование страны предприняло меры по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Соответствующее заявление сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу, выступая на селекторном заседании коллегии. Чиновник пояснил, что сформированы Ленинградский и Московский военные округа.

Ннами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: госграница, нато, сергей шойгу, финляндия, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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