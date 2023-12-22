В России созданы два новых военных округа из-за угрозы со стороны НАТО

Сергей Шойгу объявил о создании ЛВО и МВО.

На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи государственных границ, а также расширения Североатлантического альянса за счет встцупления туда Швеции и Финляндии, командование страны предприняло меры по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Соответствующее заявление сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу, выступая на селекторном заседании коллегии. Чиновник пояснил, что сформированы Ленинградский и Московский военные округа.

Ннами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России