Президент США Дональд Трамп рассказал о возможной экологической катастрофе в Мэриленде. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, в реке Потомак из-за попадания тысяч тонн сточных вод "происходит масштабная экологическая катастрофа". Он возложил вину за происходящее на губернатора штата Мэриленд, граничащего со столичным округом Колумбия. Трамп подчеркнул, что прорыв канализации в соседнем с Вашингтоном штате привел к сбросу сточных вод. Он поручил федеральным службам координацию и реагирование на случившееся.
Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой.
Дональд Трамп, президент США
Ранее мы сообщали, что Трамп потребовал половину прав собственности на мост между США и Канадой.
Фото: YouTube / The White House
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все