Глава Белого дома возложил вину за происходящее на губернатора штата.

Президент США Дональд Трамп рассказал о возможной экологической катастрофе в Мэриленде. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, в реке Потомак из-за попадания тысяч тонн сточных вод "происходит масштабная экологическая катастрофа". Он возложил вину за происходящее на губернатора штата Мэриленд, граничащего со столичным округом Колумбия. Трамп подчеркнул, что прорыв канализации в соседнем с Вашингтоном штате привел к сбросу сточных вод. Он поручил федеральным службам координацию и реагирование на случившееся.

Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой.



Дональд Трамп, президент США

Ранее мы сообщали, что Трамп потребовал половину прав собственности на мост между США и Канадой.

Фото: YouTube / The White House