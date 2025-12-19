Трамп потребовал половину прав собственности на мост между США и Канадой

Он также призвал канадские власти относиться к Вашингтону со справедливостью и уважением.

Президент США Дональд Трамп потребовал половину прав собственности на мост между Онтарио и штатом Мичиган. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, он не допустит открытия моста между странами, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что они дали Канаде. Он также призвал канадские власти относиться к Вашингтону со справедливостью и уважением.

Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая все, что мы им дали, мы должны владеть по крайней мере половиной этого актива. Дональд Трамп, президент США

Также глава Белого дома обвинил в появившейся проблеме бывшего президента США Барака Обаму, который "по глупости отказался от прав, чтобы они могли обойти закон".

Фото: YouTube / The White House