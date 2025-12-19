Трамп назвал шоу Супербоула "пощечиной" для США

По словам главы Белого дома, это было одно из худших шоу в истории Супербоула.

Президент США Дональд Трамп назвал шоу в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги (NFL), известном также как Супербоул, "пощечиной" для страны. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social

По словам главы Белого дома, это было одно из худших шоу в истории Супербоула. Трамп подчеркнул, что оно не несет никакого смысла и является "оскорблением величия Америки".

Это шоу – просто пощечина нашей стране, которая каждый божий день устанавливает новые стандарты и рекорды. Дональд Трамп, президент США

Напомним, Супербоул прошел в ночь на 9 февраля. Победителем матча стал "Сиэтл Сихокс", переигравший "Нью-Ингленд Пэтриотс" со счетом 29:13. Хедлайнером шоу в перерыве матча стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny.

Фото: YouTube / The White House