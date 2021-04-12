Порт Усть-Луга планирует расширить

Официальный сайт правительства указывает, что это решение способствует развитию порта и созданию новых возможностей для перевалки грузов.

Порт Усть-Луга в Ленинградской области будет расширен путем добавления новых земельных участков и акватории, как сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Согласно сообщению, на обновленной территории порта будут построены инфраструктурные объекты для обеспечения работы универсального морского терминала, который будет иметь грузоподъемность 13 миллионов тонн в год.

Кроме того, планируется построить дополнительную якорную стоянку на обновленной территории, что позволит увеличить возможности по обслуживанию судов и повысить безопасность судоходства.

Официальный сайт правительства указывает, что это решение способствует развитию порта и созданию новых возможностей для перевалки грузов.

Морской порт Усть-Луга находится в Кингисеппском районе Ленинградской области, в Лужской губе Балтийского моря, недалеко от поселка Усть-Луга.

Фото: пресс-служба Морского порта Усть-Луга