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Порт Усть-Луга планирует расширить
Сегодня, 15:59
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Порт Усть-Луга планирует расширить

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Официальный сайт правительства указывает, что это решение способствует развитию порта и созданию новых возможностей для перевалки грузов.

Порт Усть-Луга в Ленинградской области будет расширен путем добавления новых земельных участков и акватории, как сообщается на официальном сайте правительства РФ. 

Согласно сообщению, на обновленной территории порта будут построены инфраструктурные объекты для обеспечения работы универсального морского терминала, который будет иметь грузоподъемность 13 миллионов тонн в год. 

Кроме того, планируется построить дополнительную якорную стоянку на обновленной территории, что позволит увеличить возможности по обслуживанию судов и повысить безопасность судоходства. 

Официальный сайт правительства указывает, что это решение способствует развитию порта и созданию новых возможностей для перевалки грузов. 

Морской порт Усть-Луга находится в Кингисеппском районе Ленинградской области, в Лужской губе Балтийского моря, недалеко от поселка Усть-Луга. 

Фото: пресс-служба Морского порта Усть-Луга

Теги: ленинградская область, порт усть-луга
Категории: Лента новостей,

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