Названа возможная причина пожара на терминале в Усть-Луге

Работа на терминале "Новатэка" в настоящий момент приостановлена

После возгорания технологический процесс на производственном комплексе "Новатэк - Усть-Луга" остановлен. Как сообщает ТАСС, оценка ущерба будет произведена в "Новатэке" позже, сейчас все силы брошены на ликвидацию последствий.

Напомним, ночью воскресенья на химическом терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга произошёл пожар. В Кингисеппском районе из-за возгорания был введён режим повышенной готовности. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации "Фонтанки", возгорание возникло в результате серии взрывов. Очевидцы утверждают, что незадолго до происшествия заметили в небе беспилотники. В "Новатэке" косвенно подтвердили эту информацию, назвав предварительную причину возгорания "следствием внешнего воздействия".

Из-за пожара пострадали одна цистерна объемом 100 кубических метров и насос по перекачке сжиженного природного газа, ещё одна цистерна была разгерметизирована. Пожар в настоящее время локализован. МЧС и оперативные службы контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.

Фото: Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко