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На Большом проспекте П.С. из горящего дома эвакуировали жильцов
Сегодня, 12:33
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На Большом проспекте П.С. из горящего дома эвакуировали жильцов

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Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. 

Сегодня, 9 августа, в Петроградском районе произошел пожар. На Большом проспекте П.С. в доме № 16/1 горела четырехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:52.  В комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 10 "квадратов". 

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.  Из горящего здания эвакуировали шесть человек. В 11:50 пожар был ликвидирован.            

Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.      

Ранее мы писали, что на Хасанской во время пожара в квартире погиб мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: большой проспект п с, мчс, пожар в квартире, спасатели, эвакуировали людей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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