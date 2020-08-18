На Большом проспекте П.С. из горящего дома эвакуировали жильцов

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 9 августа, в Петроградском районе произошел пожар. На Большом проспекте П.С. в доме № 16/1 горела четырехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:52. В комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 10 "квадратов".

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Из горящего здания эвакуировали шесть человек. В 11:50 пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Хасанской во время пожара в квартире погиб мужчина.

Фото: Piter.tv