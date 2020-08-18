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На Хасанской во время пожара в квартире погиб мужчина
Сегодня, 11:56
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На Хасанской во время пожара в квартире погиб мужчина

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На место случившегося прибыли три единицы техники МЧС и 15 спасателей.

В Красногвардейском районе сегодня, 9 августа, произошел пожар, который унес жизнь петербуржца. На Хасанской улице в доме № 24 вспыхнула квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:05. В 2-комнатной квартире происходило горение на площади 24 квадратных метра. 

На место случившегося прибыли три единицы техники МЧС и 15 спасателей. Из опасной зоны эвакуировали восемь человек. 

Пожар потушили быстро. В результате случившегося погиб мужчина. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Орджоникидзе в квартире горела кухня.

Фото: Piter.tv
 

Теги: погиб мужчина, пожар в квартире, хасанская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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