На Хасанской во время пожара в квартире погиб мужчина

На место случившегося прибыли три единицы техники МЧС и 15 спасателей.

В Красногвардейском районе сегодня, 9 августа, произошел пожар, который унес жизнь петербуржца. На Хасанской улице в доме № 24 вспыхнула квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:05. В 2-комнатной квартире происходило горение на площади 24 квадратных метра.

На место случившегося прибыли три единицы техники МЧС и 15 спасателей. Из опасной зоны эвакуировали восемь человек.

Пожар потушили быстро. В результате случившегося погиб мужчина. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Орджоникидзе в квартире горела кухня.

Фото: Piter.tv

