На Хасанской улице появится автобаза "Горэлектротранса" за 2 млрд рублей

В Красногвардейском районе Петербурга ГУП "Горэлектротранс" оборудует автобазу, на что выделено 2 млрд рублей. Об этом пишет Neva.Today 6 ноября.

На портале госзакупок предприятие разместило конкурс на выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений для нужд обособленного структурного подразделения "Автобаза" на Хасанской улице. Итоги подведут 26 ноября. Сейчас территория автобазы имеет два въезда, площадь участка – 9,6 тыс. "квадратов".

Подрядчик выполнит весь спектр строительных работ. Например, нужно вынести инженерные сети, провести валку деревьев и демонтировать основную часть существующего здания. Планируются и монолитные железобетонные работы. Сдать объект необходимо будет до 30 сентября 2027 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)