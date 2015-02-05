  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Хасанской улице появится автобаза "Горэлектротранса" за 2 млрд рублей
Сегодня, 15:29
145
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Хасанской улице появится автобаза "Горэлектротранса" за 2 млрд рублей

0 0

Подрядчик выполнит весь спектр строительных работ.

В Красногвардейском районе Петербурга ГУП "Горэлектротранс" оборудует автобазу, на что выделено 2 млрд рублей. Об этом пишет Neva.Today 6 ноября. 

На портале госзакупок предприятие разместило конкурс на выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений для нужд обособленного структурного подразделения "Автобаза" на Хасанской улице. Итоги подведут 26 ноября. Сейчас территория автобазы имеет два въезда, площадь участка – 9,6 тыс. "квадратов". 

Подрядчик выполнит весь спектр строительных работ. Например, нужно вынести инженерные сети, провести валку деревьев и демонтировать основную часть существующего здания. Планируются и монолитные железобетонные работы. Сдать объект необходимо будет до 30 сентября 2027 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что новые автобусные маршруты №№168 и 209 перевезли 360 тыс. жителей Петербурга. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: горэлектротранс, хасанская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии