Новые автобусные маршруты №№168 и 209 перевезли 360 тыс. жителей Петербурга

Новые автобусные маршруты №№168 и 209 перевезли свыше 360 тыс. пассажиров в Петербурге за четыре месяца. Они были запущены с 6 июля, рассказали в городском комитете по транспорту.

Курсируют автобусы с территорий Василеостровского и Невского районов. На маршруте№168 перевезено 201,7 тыс. человек, а на маршруте №209 – 167,7 тыс. пассажиров. Ежедневно работают по четыре единицы подвижного состава, обладающих вместимостью не менее 100 человек.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)