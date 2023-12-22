В Парголово сгорела постройка на улице Первого мая

Пламя удалось потушить к 17:36.

В Выборгском районе 11 марта произошел пожар. В поселке Парголово на улице Первого мая, 109, вспыхнул сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:11. Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В дощатом сарае происходило горение на площади 18 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пламя удалось потушить к 17:36. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что специалисты МЧС ликвидировали пожар на Волхонском шоссе.

Фото: Piter.tv