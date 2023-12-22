  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Парголово сгорела постройка на улице Первого мая
Сегодня, 17:42
148
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Парголово сгорела постройка на улице Первого мая

0 0

Пламя удалось потушить к 17:36.

В Выборгском районе 11 марта произошел пожар. В поселке Парголово на улице Первого мая, 109, вспыхнул сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:11.  Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В дощатом сарае происходило горение на площади 18 квадратных метров.   

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пламя удалось потушить к 17:36. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что специалисты МЧС ликвидировали пожар на Волхонском шоссе.

Фото: Piter.tv 

Теги: мчс, парголово, пожар в парголово, сгорела постройка, улица первого мая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии