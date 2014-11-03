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На Малой Горской сгорели два сарая
Сегодня, 17:41
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На Малой Горской сгорели два сарая

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С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 14:50 пожар был ликвидирован.

В Курортном районе сегодня, 21 июня, произошел пожар. На Малой Горской, 22, сгорели два сарая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:08. В результате случившегося пламя уничтожило два  деревянных сарая. 

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 14:50 пожар был ликвидирован.  

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.             

Ранее мы писали, что на Репищевой улице горел автомобиль "Рено".

Фото: Piter.tv

Теги: горели сараи, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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