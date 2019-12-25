На Репищевой улице горел автомобиль "Рено"

В Приморском районе сегодня, 21 июня, произошел пожар. На Репищевой улице у дома № 21 горел автомобиль "Рено". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:48. В автомобиле марки "Рено" происходило горение в моторном отсеке.
Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее мы писали, что на Шелгунова в жилом доме на четвертом этаже горел балкон.
Фото: Piter.tv
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