На Репищевой улице горел автомобиль "Рено"

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.

В Приморском районе сегодня, 21 июня, произошел пожар. На Репищевой улице у дома № 21 горел автомобиль "Рено". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:48. В автомобиле марки "Рено" происходило горение в моторном отсеке.

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv