На Шелгунова в жилом доме на четвертом этаже горел балкон

На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей.

Сегодня, 21 июня, в Невском районе произошел пожар. На улице Шелгунова в доме № 12 горел балкон на четвертом этаже. Пламя вспыхнуло в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:00. Происходило горение балкона по всей площади.

На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей. В 10:11 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются, причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе горел фудтрак.

Фото: Piter.tv