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На Шелгунова в жилом доме на четвертом этаже горел балкон
Сегодня, 11:14
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На Шелгунова в жилом доме на четвертом этаже горел балкон

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На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей.

Сегодня, 21 июня, в Невском районе произошел пожар. На улице Шелгунова в доме № 12 горел балкон на четвертом этаже. Пламя вспыхнуло в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:00. Происходило горение балкона по всей площади. 

На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей. В 10:11 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются, причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе горел фудтрак.

Фото: Piter.tv

Теги: горел балкон, мчс, пожар в квартире, улица шелгунова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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