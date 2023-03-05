В ночном пожаре на улице Коммуны погиб житель Колпино

В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 "квадрата".

В Колпинском районе ночью 28 июля произошел квартирный пожар, в результате которого погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Коммуны, 23, поступила на пульт спасателей в 02:40. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 "квадрата". К 03:07 огонь потушили.

В результате пожара погиб мужчина. К ликвидации возгорания привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV