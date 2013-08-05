В Колпино полыхал частный дом

Предварительно, никто не пострадал.

В Колпинском районе вечером 14 августа произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Отмечается, что в одноэтажном садовом доме на Вознесенском шоссе, размером 8х8 метров, полыхала обстановка на площади 8 "квадратов". К 20:35 огонь потушили.

Информации о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Новочеркасском проспекте в Петербурге вспыхнул пожар из-за короткого замыкания.

Фото: Piter.TV