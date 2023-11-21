При пожаре в частном доме в Петергофе погиб человек

К ликвидации огня привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники.

Вечером 1 декабря в Петродворцовом районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании в Тимяшкино на улице Цветочной поступило на пульт спасателей вчера в 19:07. В одноэтажном доме размером 11х12 метров полыхало на всей площади. Огонь потушили только к 23:25.

На месте происшествия обнаружили тело человека, пол и личность устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: из пожара на проспекте Солидарности эвакуировали пять человек.

Фото: Piter.TV