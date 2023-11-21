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При пожаре в частном доме в Петергофе погиб человек
Сегодня, 8:13
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При пожаре в частном доме в Петергофе погиб человек

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К ликвидации огня привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники.

Вечером 1 декабря в Петродворцовом районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании в Тимяшкино на улице Цветочной поступило на пульт спасателей вчера в 19:07. В одноэтажном доме размером 11х12 метров полыхало на всей площади. Огонь потушили только к 23:25. 

На месте происшествия обнаружили тело человека, пол и личность устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: из пожара на проспекте Солидарности эвакуировали пять человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар в петергофе, пожар в частном доме
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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