При пожаре в частном доме в Петергофе погиб человек

Вечером 1 декабря в Петродворцовом районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о возгорании в Тимяшкино на улице Цветочной поступило на пульт спасателей вчера в 19:07. В одноэтажном доме размером 11х12 метров полыхало на всей площади. Огонь потушили только к 23:25.
На месте происшествия обнаружили тело человека, пол и личность устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: из пожара на проспекте Солидарности эвакуировали пять человек.
Фото: Piter.TV
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