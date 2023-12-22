В Мартышкино случился пожар на Морской улице

Пламя охватило 60 квадратных метров в частном доме.

Сегодня, 15 мая, в Петродворцовом районе произошел пожар. На Морской улице в доме 10 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:25. Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В 1-этажном с мансардой, размером 10х10 метров частично строящемся частном доме происходило горение кровли на общей площади 60 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 08:32 пожар был локализован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv