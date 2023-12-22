На Купчинской улице 7-летний ребёнок попал под колёса авто

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту аварии на Купчинской улице, в котором пострадал ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 14 мая у дома 11/1 по Купчинской улице 60-летний москвич, управляя автомобилем Lada Largus, наехал на 7-летнего мальчика, который находился на улице в сопровождении родителей.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Утром из-за столкновения внедорожника и ГАЗели на Витебском проспекте собралась пробка.

Фото: Piter.tv