Из-за столкновения внедорожника и ГАЗели на Витебском проспекте собралась пробка

На момент съёмки на месте не было экстренных служб.

Утренняя авария на пересечении Витебского проспекта и улицы Кондратенко собрала пробку. Об этом рассказал читатель Piter.tv, который стал очевидцем аварии.

Дорогу с утра не поделили американский внедорожник Lincoln Navigator и грузовая ГАЗель. Автомобили занимают среднюю и левую полосы, чем осложняют движение. На месте аварии уже собралась большая пробка.

На момент съёмки на месте не было экстренных служб. У внедорожника имеются серьёзные повреждения.

Накануне в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Видео: Piter.tv