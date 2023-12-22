Из-за столкновения внедорожника и ГАЗели на Витебском проспекте собралась пробка

Утренняя авария на пересечении Витебского проспекта и улицы Кондратенко собрала пробку. Об этом рассказал читатель Piter.tv, который стал очевидцем аварии.
Дорогу с утра не поделили американский внедорожник Lincoln Navigator и грузовая ГАЗель. Автомобили занимают среднюю и левую полосы, чем осложняют движение. На месте аварии уже собралась большая пробка.
На момент съёмки на месте не было экстренных служб. У внедорожника имеются серьёзные повреждения.
Накануне в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.
Видео: Piter.tv
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