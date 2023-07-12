В кафе на Купчинской улице полыхала крыша

Росгвардейцы помогли пожарным, которые прибыли для тушения крыши в кафе на Купчинской улице. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 17 сентября патрульный наряд вневедомственной охраны Фрунзенского района увидел, что с крыши одного из зданий идет дым. К месту происшествия были вызваны пожарные и скорая помощь. До их приезда росгвардейцы помогли выйти из задымленного помещения персоналу и посетителям в количестве 35 человек.
Во время работы сотрудников МЧС наряд Росгвардии обеспечил охрану места происшествия, а когда очаг возгорания был ликвидирован, вернулся на маршрут патрулирования.
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Ранее из горящего дома на Лермонтовском проспекте эвакуировали 20 человек.
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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