В кафе на Купчинской улице полыхала крыша

Из опасной зоны эвакуировали 35 человек.

Росгвардейцы помогли пожарным, которые прибыли для тушения крыши в кафе на Купчинской улице. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 сентября патрульный наряд вневедомственной охраны Фрунзенского района увидел, что с крыши одного из зданий идет дым. К месту происшествия были вызваны пожарные и скорая помощь. До их приезда росгвардейцы помогли выйти из задымленного помещения персоналу и посетителям в количестве 35 человек.

Во время работы сотрудников МЧС наряд Росгвардии обеспечил охрану места происшествия, а когда очаг возгорания был ликвидирован, вернулся на маршрут патрулирования. Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Ранее из горящего дома на Лермонтовском проспекте эвакуировали 20 человек.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти