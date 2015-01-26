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Около клуба на Купчинской произошла поножовщина
Сегодня, 13:02
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Около клуба на Купчинской произошла поножовщина

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Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Накануне, 27 августа, во Фрунзенском районе около ночного клуба подрались мужчины. Очевидцы нашли двух мужчин возле входа в заведение на Купчинской, 15. Пострадавшие получили ножевые ранения и нуждались в помощи медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. 

На место случившегося вызвали правоохранителей. Они обнаружили во дворе дома  66-летнего местного жителя и неизвестного мужчину, на вид 40 лет. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Мужчины находятся в тяжелом состоянии. 

Оперативники завели уголовное дело. Они выяснили, что в ходе распития спиртных напитков между пострадавшими возникла ссора, в апогее которой оба пустили в ход холодное оружие и нанесли друг другу ножевые ранения. Расследование продолжается. 

Ранее мы писали, что в Московском районе из дилерского центра угнали "Лексус".

Фото: Piter.tv
 

Теги: драка, купчинская улица, полиция, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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