Около клуба на Купчинской произошла поножовщина

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Накануне, 27 августа, во Фрунзенском районе около ночного клуба подрались мужчины. Очевидцы нашли двух мужчин возле входа в заведение на Купчинской, 15. Пострадавшие получили ножевые ранения и нуждались в помощи медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

На место случившегося вызвали правоохранителей. Они обнаружили во дворе дома 66-летнего местного жителя и неизвестного мужчину, на вид 40 лет. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Мужчины находятся в тяжелом состоянии.

Оперативники завели уголовное дело. Они выяснили, что в ходе распития спиртных напитков между пострадавшими возникла ссора, в апогее которой оба пустили в ход холодное оружие и нанесли друг другу ножевые ранения. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv

