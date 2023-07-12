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Из горящего дома на Лермонтовском проспекте эвакуировали 20 человек
Вчера, 8:26
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Из горящего дома на Лермонтовском проспекте эвакуировали 20 человек

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Предварительно, никто не пострадал.

В Адмиралтейском районе утром 18 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Уточняется, что информация о возгорании по адресу: Лермонтовский проспект, 8, поступила на пульт спасателей в 06:51. В бытовом помещении жилого дома полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". К 07:24 огонь потушили. 

Из опасной зоны эвакуировали 20 человек, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ресторане "Чабрец" на Приморском шоссе произошел пожар. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лермонтовский проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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