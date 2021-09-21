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Из пожара на проспекте Солидарности эвакуировали 5 человек
Сегодня, 18:30
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Из пожара на проспекте Солидарности эвакуировали 5 человек

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Сведений о пострадавших во время возгорания не поступало.

В 16:54 в МЧС Санкт-Петербурга поступило сообщение о возгорании в доме №19 по проспекту Солидарности. Горела обстановка 6 кв метров в двухкомнатной квартире, – сообщают в оперативной пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Северной столицы.

На тушение пожара было выделено 3 единицы техники и 12 спасателей. В ходе противопожарной операции из здания было эвакуировано 5 человек. К 17:14 пожар был ликвидирован. О пострадавших сведений в МЧС не поступало.

Ранее мы сообщали о возгорании в ангаре Невского района. На ликвидацию пожара, который разгорелся утром 29 ноября, потребовалось порядка 5 часов.

Фото: Piter.TV

Теги: проспект солидарности, эвакуация из пожара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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