В пожаре в частном доме на Колпинской улице погиб человек

С огнем справились к 13:14.

В Колпинском районе днем 25 июля произошел пожар в частном доме. На месте случившегося нашли тело человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Колпинская улица, 7, поступила на пульт спасателей в 12:27. Одноэтажный частный дом размерами 4х8 метров полыхал по всей площади. С огнем справились к 13:14.

На месте пожара обнаружен погибший человек, его личность в настоящее время устанавливается. К ликвидации возгорания привлекались 10 спасателей и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)