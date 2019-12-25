Во время пожара в "двушке" на Заводском проспекте пострадал петербуржец

Его госпитализировали в лечебное учреждение города.

В Колпинском районе утром 11 ноября произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Заводской проспект, 32, поступила на пульт спасателей в 09:52. В комнате площадью 12 "квадратов" двухкомнатной квартиры полыхало на площади 3 "квадрата". К 10:06 огонь ликвидировали.

Во время пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в лечебное учреждение города.

Тушили огонь 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на Piter.TV: за сутки на территории Петербурга произошло 30 пожаров.

Фото: Piter.TV