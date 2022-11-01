На Заводском проспекте столкнулись автобус и "легковушка". Пострадали трое

Автобус следовал в парк.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с автобусом и автомобилем в Колпино. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 14 ноября около дома 30 по Заводскому проспекту столкнулись "легковушка" и автобус, который следовал в парк. В результате происшествия пострадали три человека, находившиеся в салоне машины: 23-летний водитель госпитализирован в тяжелом состоянии, а двое его попутчиков – в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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