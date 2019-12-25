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За сутки на территории Петербурга произошло 30 пожаров
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За сутки на территории Петербурга произошло 30 пожаров

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При пожаре на Авангардной улице пострадали люди.

За прошедшие сутки на территории Петербурга произошло 30 пожаров, рассказали в пресс-службе МЧС России. Также отмечается, что происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано. 

В частности, при пожаре на Авангардной улице в "двушке" пострадали мужчина и женщина. Из опасной зоны были эвакуированы шесть человек. 

А на Старорусском проспекте в Шушарах горели семь бытовок. Площадь пожара составила 100 "квадратов", никто не пострадал. 

Все обстоятельства случившегося устанавливают дознаватели. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: мчс россии, пожары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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