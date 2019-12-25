За сутки на территории Петербурга произошло 30 пожаров

При пожаре на Авангардной улице пострадали люди.

За прошедшие сутки на территории Петербурга произошло 30 пожаров, рассказали в пресс-службе МЧС России. Также отмечается, что происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.

В частности, при пожаре на Авангардной улице в "двушке" пострадали мужчина и женщина. Из опасной зоны были эвакуированы шесть человек.

А на Старорусском проспекте в Шушарах горели семь бытовок. Площадь пожара составила 100 "квадратов", никто не пострадал.

Все обстоятельства случившегося устанавливают дознаватели.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)