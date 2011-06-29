При пожаре на Авангардной улице пострадали мужчина и женщина

Отмечается, что из опасной зоны были эвакуированы шесть человек.

Ночью 11 ноября в Красносельском районе произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на улице Авангардной, 13, поступило на пульт спасателей в 00:58. В "двушке" полыхало на площади 26 "квадратов". Огонь потушили к 01:43.

Отмечается, что из опасной зоны были эвакуированы шесть человек. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали.

К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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