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При пожаре на Авангардной улице пострадали мужчина и женщина
Сегодня, 8:02
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При пожаре на Авангардной улице пострадали мужчина и женщина

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Отмечается, что из опасной зоны были эвакуированы шесть человек.

Ночью 11 ноября в Красносельском районе произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на улице Авангардной, 13, поступило на пульт спасателей в 00:58. В "двушке" полыхало на площади 26 "квадратов". Огонь потушили к 01:43. 

Отмечается, что из опасной зоны были эвакуированы шесть человек. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. 

К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на железнодорожной станции под Выборгом сгорел вагон с бревнами. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: авангардная улица, квартирный пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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