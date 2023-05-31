На Старорусском проспекте горели семь бытовок

Для тушения огня привлекались три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

В понедельник, 11 ноября, в 04:15 вспыхнул пожар в Пушкинском районе поселка Шушары на Старорусском проспекте, 1, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Пламя охватила семь бытовок, общая площадь пожара составляла 100 квадратных метров.В 05:20 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших отсутствует.

Для тушения огня привлекались три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.