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На Старорусском проспекте горели семь бытовок
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На Старорусском проспекте горели семь бытовок

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Для тушения огня привлекались три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

В понедельник, 11 ноября, в 04:15 вспыхнул пожар в Пушкинском районе поселка Шушары на Старорусском проспекте, 1, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Пламя охватила семь бытовок, общая площадь пожара составляла 100 квадратных метров.В 05:20 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших отсутствует.

Для тушения огня привлекались три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что на железнодорожной станции под Выборгом сгорел вагон с брёвнами.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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