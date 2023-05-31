На Старорусском проспекте горели семь бытовок

В понедельник, 11 ноября, в 04:15 вспыхнул пожар в Пушкинском районе поселка Шушары на Старорусском проспекте, 1, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Пламя охватила семь бытовок, общая площадь пожара составляла 100 квадратных метров.В 05:20 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших отсутствует.
Для тушения огня привлекались три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.
Ранее мы сообщили о том, что на железнодорожной станции под Выборгом сгорел вагон с брёвнами.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все