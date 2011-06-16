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На Новочеркасском проспекте вспыхнул пожар из-за короткого замыкания
Сегодня, 17:46
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На Новочеркасском проспекте вспыхнул пожар из-за короткого замыкания

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Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. 

Сегодня, 14 августа, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Новочеркасском проспекте в доме № 1 пламя охватило 1,5 "квадрата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Заявка о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:51. Выяснилось, что в здании случилось короткое замыкание.  

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины.  Они потушили объект за 28 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Трефолева в производственном здании горела крыша.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, новочеркасский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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